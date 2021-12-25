«Сибирь» сравняла счет в матче со СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (2:3).

Счет в матче был открыт на 6-й минуте. Отличился игрок СКА Лео Комаров. После серии отскоков шайба попала к хоккеисту, и он поразил ворота голкипера «Сибири».

На первой минуте второго периода второй гол забил Никита Гусев. Он отдал передачу на Кузьменко, тот вернул шайбу обратно. Гусев без проблем забил шайбу в ближний угол ворот, поймав Сятери на перемещении.

На 26-й минуте матча хоккеист «Сибири» Шор сократил отставание (1:2).

Через три минуты Бурдасов забросил третью шайбу за СКА. Он переиграл голкипера «Сибири», оставшись с ним один на один (1:3).

На 32-й минуте матча Йокипакка сократил отставание от СКА (2:3), а через 4 минуты Сетдиков сравнял счет (3:3).