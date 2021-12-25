Стали известны суммы призовых денег, которые лыжники получат за выступление на многодневке «Тур де Ски».

Победителям общего зачета соревнований выплатят по 55 тысяч швейцарских франков. Это около 4,4 миллионов рублей. За второе место лыжники получат 40 тысяч франков (3,2 млн рублей), за третье – 27 тысяч франков или 2,1 млн рублей.

Победитель среди спринтеров получил 6 тысяч франков или 480 тысяч рублей.

Победитель каждой гонки получит 3 тысячи франков (240 тысяч рублей), серебряный призер – 2 тысячи франков (160 тысяч рублей), бронзовый призер – 1 тысячу франков (80 тысяч рублей).

Лидер общего зачета многодневки будет получать тысячу франков после каждой гонки.

«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.