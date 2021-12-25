Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова совладелицы академии «Ангелы Плющенко» Яны Рудковской.

Напомним, Рудковская считает незаконным снижение оценки Софьи Муравьевой в короткой программе на чемпионате России.

«Я не хочу быть в одной статье с Яной Рудковской. Не хочу с этой женщиной говорить о фигурном катании», – цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».

Вчера, 24 декабря, судьи сняли один балл у Муравьевой из-за задержки старта. В результате воспитанница академии «Ангелы Плющенко» опустилась на третье место в турнирной таблице, уступив вторую позицию Анне Щербаковой из «Хрустального».

Сегодня, 25 декабря, фигуристки выступят с произвольными программами. Начало – в 18:00 по московскому времени.