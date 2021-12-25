Известный продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала слова Татьяны Тарасовой в свой адрес.

Напомним, конфликт возник из-за того, что судьи сняли балл в короткой программе на чемпионате России у воспитанницы «Ангелов Плющенко» Софьи Муравьевой.

Рудковская заявила, что каждый в нашей стране имеет право на свое мнение. Она считает, что развивает фигурное катание в России и мире. Рудковская будет говорить то, что считает нужным, особенно если нападают на ее семью.

«Раньше я уважала Татьяну Анатольевну Тарасову за то, что она всегда говорила правду. А вот теперь, увы, она правду в фигурном катании не отстаивает и не замечает. Может, сил нет, а может, просто не хочет!» – заявила Рудковская «Спорт-экспрессу».

Продюсер пожелала Татьяне Тарасовой здоровья и призвала закрыть эту тему.