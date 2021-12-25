Российская фигуристка Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольной программе чемпионата России.

Спортсменка планирует сделать четверные флип, сальхов, тулуп, одиночный лутц и лутц в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

Лидер по итогам короткой программмы Камила Валиева планирует прыгнуть тройной аксель, четверной сальхов и два четверных тулупа.

Чемпионка мира Анна Щербакова пойдет на один четверной флип.

Майя Хромых сделает два четверных прыжка: сальхов в каскаде и сольный тулуп.

Елизавета Туктамышева не будет делать ультра-си. Она заявила каскад тройной аксель – двойной тулуп и сольный тройной аксель.

Спортсменки начнут выступления сегодня, 25 декабря, в 18:00 по московскому времени.