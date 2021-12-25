Игорь Шпильбанд, работающий с танцевальным дуэтом Диана Дэвис / Глеб Смолкин, рассказал о помощи Этери Тутберидзе.

Напомним, Тутберидзе – мать Дианы Дэвис.

Шпильбанд заявил, что Тутберидзе не просто грамотный тренер, но и очень тактичный человек. Однако он обращается за помощью к матери Дианы. Ему интересно мнение специалиста.

«Согласитесь, с моей стороны было бы просто глупо не использовать такого специалиста, когда он назодится рядом. Но она большей частью смотрит тренировки с трибуны. И никогда ничего мне не навязывает», – цитирует Шпильбанда «RT на русском».

Пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняла второе место на чемпионате России в танцах на льду. Ожидается, что лучшие фигуристы по итогам турнира, попадут в сборную России на Олимпиаду в Пекине.