Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА обыграл «Сибирь» со счетом 3:4. Встреча проходила в Новосибирске.

Счет в матче открыл Лео Комаров на 6-й минуте.

На 21-й минуте матча отличился Никита Гусев с передачи Кузьменко.

На 26-й минуте встречи хоккеист «Сибири» Шор сократил отставание (1:2).

Через три минуты Бурдасов забил третью шайбу за СКА, переиграв голкипера «Сибири».

На 32-й минуте Йокипакка сократил отставание от СКА (2:3), а уже через 4 минуты Сетдиков сравнял счет.

Финальную шайбу забросил Михаил Воробьев с передачи Никиты Гусева. Окончательный счет встречи – 3:4 в пользу СКА.