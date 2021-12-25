Фигуристка-одиночница Каори Сакамото выиграла чемпионат Японии по фигурному катанию в сезоне-2021/22.

В сумме за два проката Сакамото сумела заработать 234,06 балла, она выиграла как короткую, так и произвольную программы, не допустив серьезных ошибок.

На втором месте расположилась Вакаба Хигучи. Её результат — 221,78 балла, в произвольной программе фигуристка зашла на тройной аксель, но приземлила его в степаут.

На третьем месте оказалась Мана Кавабе, она чисто исполнила тройной аксель в произвольной программе и смогла набрать за два проката 209,65 балла.

Таким образом, Каори Сакамото уже гарантировала себе поездку на Олимпийские игры в Пекине, а две другие путевки — еще под вопросом, участницы турнира будут определены позднее.