Американский тренер по фигурному катанию Игорь Шпильбанд высказался о том, планировали ли его ученики Диана Дэвис и Глеб Смолкин сражаться за путёвку на Олимпиаду в Пекин.

Слова Шпильбанда цитирует портал RT.

«Честно вам скажу, что ещё в начале осени мы вообще не целились на участие в Олимпиаде. Просто старались выполнять свою работу максимально качественно», — рассказал тренер, добавив, что фигуристы начали прогрессировать с первого старта.

По словам Шпильбанда, в разговорах с Этери Тутберидзе, мамой Дианы Дэвис, возникала тема о возможном участии в Олимпиаде, однако в начале сезона он сам считал её нереальной.

«Уже потом, когда, помимо действительно серьёзных результатов, пошли очень позитивные комментарии коллег и специалистов со всего мира, у меня появилась мысль, что это возможно», — отметил тренер.