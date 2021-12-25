Российский продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила на выпад Татьяны Тарасовой.

Ранее Тарасова заявила, что не собирается обсуждать с Рудковской фигурное катание.

По словам Рудковской «Спорт-Экспрессу», в России каждый имеет право на свое мнение, а она в свое время прошла с мужем (Плющенко) две Олимпиады. Рудковская отметила, что инвестирует в строительство частных ледовых арен и является совладелицей академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Рудковская подчеркнула, что будет говорить все, что считает нужным, в особенности если нападают на ее семью. «Неважно, кто мой оппонент, невзирая на их прошлые заслуги перед Отечеством! У моего мужа заслуг не меньше! Мы никого первые не трогаем, но если будут нападать, я буду не обороняться, а идти в контрнаступление!», — сказала Рудковская, добавив, что во всем должна быть справедливость.

Также Рудковская подчеркнула, что Плющенко за последние 8 месяцев не дал ни одного интервью.

«Раньше я уважала Татьяну Анатольевну Тарасову за то, что она всегда говорила правду. А вот теперь, увы, она правду в фигурном катании не отстаивает и не замечает! Может, сил нет, а может, просто не хочет!», — заявила Рудковская.