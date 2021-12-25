Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о ситуации с изменением протоколов короткой программы женщин на чемпионате России и понижением оценки Софьи Муравьевой.

Слова Железнякова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Это смешно, главный специалист в мире фигурного катания – Яна Рудковская. Она у нас и технический специалист, и судья, и все остальное», — отметил Железняков, парируя высказывания Рудковской о том, что протест на оценки Муравьевой подал человек из «Хрустального».

По словам Железнякова, существует определенный регламент, а ошибка была допущена и зафиксирована.

«Да, Эдуард Аксенов подал протест – и правильно, что он это сделал. Правила есть правила. Почему мы должны от них отходить?», — отметил Железняков, добавив, что слова Рудковской про юристов звучат глупо.

«Давайте будем объективными, Аня Щербакова, хоть она и является моей ученицей, была на две головы выше Муравьевой по катанию, по эмоциям, по всему. Это было шикарное катание короткой программы», — добавил Железняков, подчеркнув, что в ошибке никто не виноват, а судьи в один момент недоглядели.