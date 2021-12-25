Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о победе биатлонистки Виктории Сливко в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

Слова Васильева цитирует портал РИА Новости.

Васильев отметил, что исходя из логики вещей, Сливко должна выступать минимум на Кубке IBU со своими результатами внутри России.

«Но учитывая специфичность и неадекватность тренера женской сборной России, этого вряд ли стоит ожидать. Принципы отбора у Михаила Шашилова непонятны никому», — сказал Васильев, добавив, что только тренеру известно, в каком состоянии он принимает эти решения.

«Спортсмены, которые явно должны выступать на более серьезных турнирах, туда не попадают. А те, кто не должен попадать на Кубок мира, там и выступают», — заключил Васильев, подчеркнув, что его поражает такое.