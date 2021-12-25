Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин высказались о своем выступлении на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

По словам Павлюченко, которые цитирует портал Sport24, поддержка гнала их пару вперед, особенно в конце произвольной программы. «Внутри каждого человека живет что-то внутри, такая добрая злость… День оксюморонов сегодня. Она помогает тебе в нужный момент и показать максимум», — отметила фигуристка, комментируя содержание программы.

По словам Ходыкина, их произвольная программа была выстроена правильно: завязка с самыми сложынми прыжками, нагнетание, небольшой отдых и финальная развязка.

«Шансы на Олимпиаду? Рассчитывать будут судьи. Ну мы откатали хорошо. Лично я доволен обеими программами. Рад, что нам, несмотря на ошибки, удалось показывать то катание, которое нам нравится», — заключил Ходыкин.