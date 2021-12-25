Российские фигуристы, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге.

И в короткой, и в произвольной программах спортсмены откатались безошибочно, набрав по сумме двух программ 243,74 балла (что выше мирового рекорда).

Серебряная медаль досталась еще одной паре Тамары Москвиной — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Фигуристы также откатались чисто, однако их техническая оценка оказалась немного ниже (из-за разницы в каскадах). Результат Бойковой/Козловского — 239,87 балла.

Бронза досталась паре Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Фигуристы допустили несколько ошибок в произвольной программе: на параллельных прыжках и на выбросе. Также имела место быть и ошибка в короткой программе. Результат пары — 228,20 балла.