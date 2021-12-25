Российские фигуристы, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились впечатлениями от победы на чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге.

В эфире Первого Канала спортсмены посетили студию с Максимом Траньковым и Маргаритой Мамун.

«Что тут расказывать? Проснулись, потренировались, отдохнули, пришли и выиграли», — отметил Галлямов, поблагодарив болельщиков, которые очень эмоционально поддерживали пару с трибун.

«Мы в России не так часто выступаем, перед своей публикой гораздо приятнее выступать», — подчеркнул фигурист, добавив, что они уже второй старт подряд выступают перед домашней публикой (после сочинского этапа Гран-при) и это очень круто.

Мишина отметила, что самая приятная поддержка — это поддержка от близких и родственников, друзей.

«Очень приятно, что у нас в команде дружеская обстановка. Наверное, все видели, как сразу после нашей победы к нам подошли ребята и поздравили. Это не просто сделано на камеру, это искренне», — сказала фигуристка, отметив жест соперников Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.