Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин успешно выступили в игре «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале.

Пара сумела выиграть сумму в 200 тысяч рублей. Решающим для Медведевой и Милохина стал вопрос о романе Льва Толстого «Война и мир»: участники шоу не смогли ответить на вопрос, сколько родных детей было в семье Ростовых.

Отметим, все выигранные средства Евгения Медведева перечислила в благотворительный проект «Помощь», она является попечителем этого проекта.

Напомним, Евгения Медведева и Даня Милохин принимали участие в сезоне-2021 проекта «Ледниковый период» и катались в паре. Решающие выпуски шоу еще только выйдут в эфир, но уже в 2022 году.