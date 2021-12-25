Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о прокате Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России 2022.

Слова Навки цитирует портал «Чемпионат».

По словам Навки, она знает, что Туктамышева откатала свою короткую программу не очень удачно.

«Я за нее переживаю, как и вся страна. Хочется, чтобы она поехала на Олимпиаду и встала на пьедестал. К сожалению, она допустила ошибку. Меня это очень расстроило», — сказала Навка.

Напомним, после короткой программы Елизавета Туктамышева идет лишь седьмой: она упала с тройного акселя и сделал ошибку на каскаде, прицепив к тройному лутцу лишь двойной тулуп. В произвольной программе она будет выступать последней во второй разминке.