Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Майя Хромых с падением исполнила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию 2022.

В начале проката под «Мулен Руж» Хромых зашла на четверной сальхов, но очень неудачно выехала с него и получила большие сбавки за касание льда рукой. После этого фигуристка прыгнула сольный четверной тулуп с тройным тулупом. Затем Хромых упала с тройного риттбергера и приземлила двойной аксель.

Во второй половине проката Хромых прыгнула каскад из тройных лутца и тулупа, после чего сделала каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов. В самом конце проката фигуристка приземлила сольный тройной лутц со смазанным выездом.

Судьи оценили прокат Хромых в 147,82 балла, сумма баллов за два проката — 217,18, этого хватает, чтобы занять текущее первое место.