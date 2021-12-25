Российская фигуристка, ученица Светланы Пановой Ксения Синицына с падением представила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Петербурге.

В самом начале проката под музыку из сериала «Ход королевы» Синицына зашла на четверной тулуп и упала с него. После этого спортсменка сделала тройной флип, а также сольный тройной риттбергер. Также в первой половине спортсменка сделала сольный двойной аксель.

Во второй половине фигуристка справилась с каскадом тройной лутц — тройной тулуп, а также с каскадом тройной флип — ойлер — тройной сальхов. В концовке Синицына сделала каскад из тройного флипа и двойного тулупа, но коснулась льда рукой на втором прыжке.

Судьи оценили прокат Синицыной в 133,86 балла, общая сумма баллов за два дня — 204,61, это текущее второе место.