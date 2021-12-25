Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева безупречно откатала произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

В самом начале программы Туктамышева прыгнула каскад из тройного акселя и двойного тулупа, после чего приземлила еще один тройной аксель. После этого Туктамышева сделала сольный тройной лутц и сольный тройной флип.

Во второй половине программы Туктамышева сделала каскад из двойного акселя, ойлера и тройного сальхова, секвенцию из тройного лутца с двойным акселем и сольный тройной риттбергер.

Судьи оценили прокат Туктамышевой в 153,12 балла, в сумме за два дня фигуристка заработала 224,40 балла. Этого хватает для текущего первого места.