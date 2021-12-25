Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась о прокате Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию.

«Я в дичайшем восторге, Лиза в двух метрах от нас находится. Не могу дождаться, чтобы ее обнять, такие прокаты я называю историческими», — сказала Медведева в трансляции соревнований на Первом канале.

Уже после интервью Туктамышевой Медведева похвалила фигуристку лично: «Ты идеальным образом все проехала, ты большая молодец».

Напомним, пока Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам двух прокатов на чемпионате России, ее результат — 224,40 балла. Впереди еще выступления шестерых фигуристок из сильнейшей разминки.