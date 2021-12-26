В Санкт-Петербурге сегодня, 26 декабря, состоится заседание исполкома Федерации фигурного катания на коньках России по итогам прошедшего предолимпийского чемпионата России-2022.

По итогам этого заседания будет определён состав сборной России по фигурному катанию на предстоящий чемпионат Европы: турнир пройдёт в Таллинне, Эстония, с 10 по 16 января.

Согласно действующему регламенту, на турнир гарантированно получают путёвки победитель чемпионата России и обладатель второго места. Третья путёвка отдаётся по решению тренерского совета, однако чаще всего на турнир отправляется бронзовый призёр чемпионата Европы.

В женском одиночном катании чемпионат России выиграла Камила Валиева, в мужском одиночном — Марк Кондратюк, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин, в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.