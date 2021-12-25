Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян представила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге.

В начале программы Петросян зашла на четверной риттбергер с двойным тулупом и сделала этот каскад. После этого фигуристка вновь сделала четверной риттбергер, а затем сольный тройной риттбергер и сольный двойной аксель.

Во второй половине программы Петросян сделала тройной флип с тройным тулупом, а также тройной флип в каскаде с ойлером и тройным сальховом. В конце проката спортсменка справилась с тройным лутцем.

Судьи оценили прокат фигуристки на 160,68 балла, в сумме за два проката спортсменка набрала 233,97 балла, это текущее первое место.