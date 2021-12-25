Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова с одним падением исполнила произвольную программу «Круэлла» на чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Петербурге.

В технической заявке Трусовой были представлены пять четверных прыжков, но зашла она на четыре.

В самом начале проката Трусова сделала чистый четверной флип. После этого спортсменка упала с четверного тулупа. Затем фигуристка пошла на двойной аксель. После этого пошел каскад четверной лутц — ойлер — тройной сальхов.

Во второй половине проката Трусова сделала четверной лутц в каскаде с тройным тулупом. Затем последовал каскад тройной лутц — тройной тулуп и сольный тройной флип.

За прокат Трусова получила 174,44 балла, в сумме за два проката у неё 248,65 балла, это текущее первое место.