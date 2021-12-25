Российская фигуристка, ученица СШОР ЦСКА Софья Самоделкина откатала произвольную программу на чемпионате России 2022 в Санкт-Петербурге.

После короткой программы спортсменка шла четвертой.

В начале программы фигуристка прыгнула четверной лутц, после чего сделала четверной сальхов в каскаде с двойным тулупом. После этого Самоделкина прыгнула тройной риттбергер и двойной аксель.

Во второй половине проката Самоделкина сделала каскад из четверного сальхова, ойлера и тройного сальхова, каскад из тройного лутца и тройного тулупа и сольный тройной флип.

Судьи оценили прокат Самоделкиной на 156,35 балла, в сумме за два проката фигуристка получила 233,09 балла, это текущее третье место. Вперед Софья пропустила Александру Трусову и Аделию Петросян.