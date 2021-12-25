Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Софья Муравьева исполнила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге.

После короткой программы Муравьева шла третьей, она набрала более 80 баллов.

В начале произвольной программы «Великий Гэтсби» Муравьева приземлила тройной аксель с двойным тулупом, второй тройной аксель вышел в степаут. После этого фигуристка сделала тройной риттбергер и двойной аксель.

Во второй половине у спортсменки шли каскад из тройного лутца и тройного тулупа, каскад из тройного флипа и тройного сальхова через ойлер и сольный тройной лутц.

Судьи оценили прокат ученицы Плющенко в 149,44 балла, общая сумма баллов — 230,31 — это текущее четвёртое место.