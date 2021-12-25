Российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова откатала произвольную программу на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Петербурге.

После короткой программы Щербакова шла второй, в заявке на произвольную у спортсменки стоял один четверной прыжок — флип.

В начале проката «Мастер и Маргарита» Щербакова зашла на четверной флип и упала с него, затем фигуристка сделала каскад из тройных флипа и тулупа, два сольных двойных акселя.

Во второй половине программы фигуристка прыгнула тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером (помарка на выезде со второго прыжка), тройной флип в каскаде с тройным сальховом через ойлер и сольный тройной лутц.

Судьи поставили Щербаковой за прокат 158,10 балла, в сумме у спортсменки — 239,56 балла, это текущее второе место.