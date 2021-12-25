Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева откатала произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге.

Фигуристка представила зрителям программу «Болеро», которую катает уже второй сезон подряд.

В начале проката Валиева приземлила четверной сальхов, затем чисто приземлила чистый тройной аксель. Далее фигуристка сделала каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, сольный тройной риттбергер.

Во второй половине программы Валиева сделала каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и сольный тройной лутц.

Судьи оценили выступление Валиевой в 283,48 балла, в сумме за два проката — 193,10 балла, этот результат позволил ей выиграть турнир.