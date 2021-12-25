Президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о том, когда станет известен состав на чемпионат Европы по фигурному катанию 2022.

Слова Горшкова цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».

«На чемпионат Европы поедут призёры? Решение по составу будем принимать завтра на исполкоме, не буду опережать события», — заявил Горшков.

Заседание исполкома ФФККР по итогам чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге состоится завтра, 26 декабря.

Согласно официальному регламенту, первые два места на чемпионате России гарантированно едут на чемпионат Европы, третья путевка отдается по решению тренерского совета. Обычно третью квоту забирает именно бронзовый призер чемпионата России.