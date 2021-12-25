Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге.

В эфире Первого канала Тутберидзе поздравила всех с Новым годом.

«Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпийские игры. Надеюсь, они еще поработают, чтобы мы смогли бороться. А сейчас нужно отдыхать», — сказала тренер.

Напомним, пьедестал чемпионата России в женском одиночном катании заняли ученицы группы Этери Тутберидзе. Первое место заняла Камила Валиева, опередив свой же мировой рекорд почти на 17 баллов. На втором расположилась Александра Трусова, которая смогла приземлить два четверных лутца и четверной флип в произвольной программе. Третье место у Анны Щербаковой: она допустила падение с четверного флипа.