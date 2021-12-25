Российская фигуристка, трёхкратная чемпионка России и чемпионка мира Анна Щербакова высказалась о результатах чемпионата России 2022 в Санкт-Петербурге.

В эфире Первого канала Щербакова отметила, что сейчас она может просто выдохнуть, поскольку соревнования закончились.

«Груз с плеч упал. После этих соревнований я для себя понимаю, над чем мне еще больше нужно работать на тренировках, чтобы в следующих прокатах я могла быть полностью довольна собой», — сказала Щербакова.

Напомним, Анна Щербакова допустила падение с четверного флипа и допустила помарку на каскаде тройной лутц — тройной риттбергер. Общий результат фигуристки составил чуть более 239 баллов, чего хватило для завоевания бронзы чемпионата России.