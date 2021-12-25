Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о слухах по поводу возможного перехода нападающего команды Артема Дзюбы в казанский «Рубин».

Слова Медведева цитирует портал РИА Новости.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» и «Рубин» ведут переговоры по поводу трансфера Дзюбы. Также сообщалось, что петербургский клуб заинтересован в покупке форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«Это все слухи, никаких переговоров нет», – заявил Медведев.

Напомним, Артем Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, он успел стать трехкратным чемпионом России вместе с командой. На данный момент Дзюба забил 10 голов и сделал 4 передачи в 17 матчах РПЛ текущего сезона. Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.