Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своем выступлении, а также о судействе на чемпионате России по фигурному катанию-2022 в Санкт-Петербурге.

Слова Щербаковой цитирует агентство ТАСС.

«Довольна тем, как прошла короткая программа, но недовольна произвольной», — сказала Щербакова, отметив, что ей нужно извлечь из ситуации урок и работать над тем, чтобы исправлять это, быть довольной своими выступлениями.

Слова фигуристки насчет судейства приводит РИА Новости. «Комментировать ничего не могу. Судьи делают свою работу, а я свою», – сказала Щербакова.

Напомним, Анна Щербакова завоевала бронзовую медаль чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. В произвольной программе она упала с четверного флипа.