Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о результатах Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России 2022 в Санкт-Петербурге.

Слова Ягудина цитирует портал «Чемпионат».

По словам фигуриста, после короткой программы тренер Алексей Мишин сказал, что это жизнь.

«Лиза — чемпионка мира, Европы и России, 14 раз выступала на этом турнире. Но сейчас люди катаются уже по-другому. Не только тройка призёров, но и Муравьёва, и Самоделкина, и Петросян», — отметил фигурист, добавив, что окончательный состав сборной России определит тренерский совет.

«Сейчас соревноваться против Валиевой, Щербаковой и Трусовой бесполезно. Мы очень близки к тому, чтобы такой же пьедестал был и в Пекине», — сказал Ягудин.

Напомним, на чемпионате России 2022 Елизавета Туктамышева стала седьмой.