В сети появилось видео проката фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию-2022 в Санкт-Петербурге.

По итогам соревнований Трусова заняла второе место, уступив лишь Камиле Валиевой.

В произвольной программе «Круэлла» Трусова чисто приземлила три четверных прыжка — два четверных лутца в каскадах и четверной флип. С четверного тулупа в начале программы спортсменка упала. Все остальные элементы были выполнены чисто.

Напомним, изначально Трусова заявляла в произвольной программе пять четверных прыжков: в начале проката она должна была исполнять еще и четверной сальхов, но отказалась от этого. Такой набор спортсменка чисто выкатывала на контрольных прокатах в Челябинске в сентябре 2021 года.