Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова высказалась о своём выступлении на чемпионате России 2022, где завоевала серебро.

Слова Трусовой цитирует сайт «Матч ТВ». Фигуристка отметила, что хотела кататься намного лучше и надеется, что до чемпионата Европы ещё улучшит свои программы.

«Конкуренция — это всегда хорошо, большинство девочек из нашей группы — мы видим их на тренировках, поэтому не удивлены результатами», — отметила спортсменка, добавив, что у более молодых спортсменок четверные прыжки — это уже что-то нормальное.

«Я вернулась на лед чуть больше месяца назад. До этого не каталась три недели. Я совсем не в лучшей форме», — рассказала Трусова, добавив, что она будет стараться кататься чисто и улучшаться в прыжковой части.