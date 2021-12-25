Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о результатах чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге в женском одиночном катании.

Слова Гончаренко цитирует портал Sport24.

«Кто разочаровал? Я гораздо большего ожидала от Анны Щербаковой. Считаю, что для нее был совсем не прекрасный прокат программы. Мало того что падение, так еще и мелкие ошибки были», — отметила Гончаренко, добавив, что в преддверии Олимпийских игр так выступать не нужно.

По словам Гончаренко, Щербакова — это боец и трудяга, а также не по годам мудрая девушка, которая приложит все усилия, чтобы поправить ситуацию.

Также тренер отметила, что рада за выздоровление Александры Трусовой. «Саша успела восстановиться и пребывает в хорошей форме. Может быть, еще не 100-%, но в достаточной хорошей», — сказала Гончаренко.