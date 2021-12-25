Российские фигуристки-одиночницы приземлили сразу 10 чистых четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Три чистых четверных прыжка приземлила Камила Валиева: два тулупа и сальхов. Также три чистых четверных прыжка приземлила Александра Трусова: два лутца и флип, с тулупа фигуристка упала. На флипе Трусовой отметили неясное ребро.

Два чистых четверных риттбергера согласно протоколу исполнила Аделия Петросян. Софья Самоделкина прыгнула чистый четверной сальхов, еще один сальхов она не докрутила полоборота, а четверной лутц не докрутила на четверть оборота.

Майя Хромых приземлила четверной тулуп в каскаде с тройным, но допустила серьезную ошибку на приземлении с четверного сальхова.

Восемь фигуристок в общей сложности заходили на четверные прыжки: падение на четверном флипе случилось у Анны Щербаковой, два падения на четверных тулупах — у Анастасии Зининой. Также с квад-тулупа упала Ксения Синицына.