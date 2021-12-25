Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева отреагировала на ошеломляющие оценки судей за компоненты в произвольной программе чемпионата России 2022 по фигурному катанию.

Фигуристка получила 26 «десяток» за компоненты программы, в том числе за представление, композицию и интерпретацию музыки ей поставили чистые десятки. Общая сумма компонентов Валиевой в произвольной — 79,20 балла, максимально возможная сумма — 80 баллов.

«Что-то вы меня ошарашили. Моё дело выходить и кататься, а что мне ставят судьи, не моё дело», – сказала Валиева, чьи слова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

Сегодня Камила Валиева стала чемпионкой России среди взрослых, набрав баллы выше собственных же мировых рекордов. По общей сумме Валиева набрала почти на 20 баллов выше мирового рекорда.