Российский фигурист и тренер Владислав Мирзоев поздравил свою бывшую партнёршу Анастасию Мишину с победой на чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Петербурге.

Ранее Мирзоев и Мишина катались в паре, однако дуэт распался. Мишина позднее встала в пару с Александром Галлямовым, с которым выиграла чемпионат мира и чемпионат России.

«Поздравляю Настю и Сашу с заслуженной победой и завоеванием титула Чемпионов России в парном катании! Назло всем хейтерам!», — написал Мирзоев в своем «Инстаграме», выложив фотографию с Мишиной во дворце спорта «Юбилейный».

Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов с двумя чистыми прокатами стали победителями предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.