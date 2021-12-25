В Ижевске продолжается этап Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка». Сегодня, 26 декабря, состоятся мужская и женская спринтерские гонки.

Первыми на старт выйдут женщины, их соревнования начнутся в 10:00 по московскому времени. В общей сложности в гонке примут участие 47 спортсменок, в числе которых Лариса Куклина, Наталья Гербулова, Виктория Сливко, Маргарита Васильева и др. С полным списком стартующих можно ознакомиться по ссылке.

В 12:30 мск будет дан старт мужскому спринту, в котором, помимо прочих, выступят Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Петр Пащенко, Юрий Шопин и Семен Сучилов. Полный список участников доступен здесь.