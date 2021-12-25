Американский журналист Филипп Херш высказался о выступлении чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию 2022, а также предстоящем составе сборной России на чемпионат Европы.

«Щербакова, действующая чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России прошла «на тоненького» в олимпийскую команду. Может быть, освободите Валиеву от Евро и отправите туда Трусову, Туктамышеву и Щербакову сражаться за путёвки?», — написал Херш в своем «Твиттере».

По итогам чемпионата России Камила Валиева стала первой, второе место заняла Александра Трусова, а третьей стала Анна Щербакова. В произвольной программе фигуристка упала с единственного четверного прыжка — флипа и совершила мелкие помарки.