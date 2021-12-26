В Канаде стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Открывать соревнования будут сборные Финляндии и Германии, их встреча стартует в 22:00 мск сегодня, 26 декабря.

Игра будет проходить на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, команды представляют группу А.

Во втором матче турнира встретятся сборные России и Швеции, представляющие группу В. Игра состоится в ночь на 27 декабря по московскому времени на арене «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире. Начало — в 00:30.

Напомним, что соперниками сборной России на групповом этапе также станут команды Швейцарии, Словакии и США. Матчи состоятся 28 декабря, 30 декабря и 1 января соответственно.