В Санкт-Петербурге подходит к концу чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 26 ноября, состоятся показательные выступления, начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

В мероприятии примут участие спортсмены, показавшие лучшие результаты на турнире. Напомним, что в женском одиночном катании на подиум поднялись Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, в мужском — Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Андрей Мозалев.

В парном катании тройку призеров составили Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова/Владимир Морозов, в танцах на льду — Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Также на лед выйдут спортсмены, не попавшие в число медалистов.

Напомним, что сегодня ФФККР огласит состав национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет в январе.