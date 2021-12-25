Главные новости с предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию, а также других видов спорта — в традиционном дайджесте от NVsport за 25 декабря:

Валиева выиграла предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию, Трусова вторая, Щербакова третья

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге. Фигуристка набрала более 283 баллов за два проката, идеально исполнив и короткую, и произвольную. Второе место заняла Александра Трусова, третье — Анна Щербакова.

Мишина/Галлямов выиграли чемпионат России в парном катании, Бойкова/Козловский — вторые

Российские фигуристы, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге. Второе место заняли Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, третье — Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

СКА обыграл «Сибирь». Команды забросили семь шайб на двоих

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА обыграл «Сибирь» со счетом 3:4. Встреча проходила в Новосибирске. В составе СКА отличились Лео Комаров, Никита Гусев, Антон Бурдасов и Михаил Воробьев.

Сакамото выиграла чемпионат Японии и отобралась на Олимпиаду, Хигучи — вторая

Фигуристка-одиночница Каори Сакамото выиграла чемпионат Японии по фигурному катанию в сезоне-2021/22. В сумме за два проката Сакамото сумела заработать 234,06 балла, второе место у Вакабы Хигучи, третье — у Маны Кавабе.

Евгений Идинов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке». Гараничев – восьмой

Российский биатлонист Евгений Идинов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке». В тройку призеров гонки вошли также Дмитрий Иванов и Петр Пащенко.

Сливко выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке». Куклина – вторая

Биатлонистка Виктория Сливко выиграла индивидуальную гонку в рамках турнира «Ижевская винтовка». В тройку призеров соревнований вошли Лариса Куклина и Анастасия Егорова.