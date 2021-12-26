На чемпионате Японии по фигурному катанию в Сайтаме сегодня, 26 декабря, состоится развязка соревнований в мужском одиночном катании.

На 11:04 по московскому времени запланирован старт произвольной программы у мужчин.

После короткой программы лидером турнира идет Юдзуру Ханю. Он набрал 111,31 балла за свой прокат с двумя четверными прыжками и тройным акселем. В произвольной программе Ханю планирует исполнить четверной аксель.

На втором месте пока располагается Шома Уно. За свой прокат он набрал 101,88 балла, приземлив четверной флип, четверной тулуп в каскаде с двойным и тройной аксель.

На третьем месте пока идёт Юма Кагияма, получивший 95,15 балла. Он упал с четверного тулупа, но приземлил каскад с тройным сальховом и тройной аксель.