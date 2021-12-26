Российская фигуристка Камила Валиева отреагировала на победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 15-летняя спортсменка выложила фото с жеребьёвки, где она держит в руке стартовый номер 1. Под этим номером она открыла короткую программу.

Валиева по сумме двух программ набрала 283,48 балла, что превышает мировой рекорд. Второе место заняла Александра Трусова. Её результат составил 248,65 балла. Тройку лучших замкнула действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).

Валиева проводит дебютный международный сезон. Год назад она дебютировала на взрослом чемпионате России и заняла второе место после Щербаковой.