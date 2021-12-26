Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко оценил возможность ухода из команда нападающего Артёма Дзюбы. По данным СМИ, 33-летний форвард может перейти в «Рубин». В качестве его потенциальной замены петербуржцы рассматривают 26-летнего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

«Сергеев проводит хороший сезон, но до Артема ему еще далеко, — приводит «РБ-Спорт» слова Радченко. — Он (Дзюба) много сделал для «Зенита». Конечно, его уход станет потерей. Заменить Дзюбу сейчас будет очень непросто».

В текущем сезоне Артем Дзюба провёл 17 матчей в чемпионате России, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. На счету Сергеева 6 голов и 4 результативных паса.

«Зенит» ушёл на зимнюю паузу лидером с 38 очками 18 турах. Чемпион России сыграет с «Рубином» в Санкт-Петербурге в ближайшем матче РПЛ. Игра состоится 28 февраля и начнется в 19:00 по московскому времени.