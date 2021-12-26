Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что на завершившемся в Санкт-Петербурге чемпионате России болела за Елизавету Туктамышеву. 25-летняя фигуристка стала только седьмой с результатом 224,40. Победу одержала Камила Валиева (283,48), в тройку вошли Александра Трусова (248,65) и Анна Щербакова (239,56).

«Я очень болела за Туктамышеву. Но Лизе сложно конкурировать с Валиевой и Трусовой, которые выполняют сложные прыжки», — приводит «Чемпионат» слова Тарасовой.

Туктамышева выиграла чемпионат России-2012/13, два года спустя взяла серебро, после чего ни разу не входила в тройку призёров.