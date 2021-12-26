«Реал» проявляет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну, утверждает «Чемпионат». Переговоры со стороны мадридцев ведут их бывший спортивный директор Предраг Миятович, агент Срджан Еремич и представитель обладателя «Золотого мяча»-2018 Владо Лемич.

В начале ноября двое последних прилетали в Москву.

По данным источника, речь идёт о трансфере летом 2022 года. «Реал» рассматривает вариант приобретения Захаряна с автоматической передачей его в аренду в московский клуб ещё на год.

Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро, а с бонусами сумма может возрасти до 25 миллионов.

В текущем сезоне 18-летний Захарян провёл 18 матчей, забил 4 гола и отдал 7 передач. В сентябре он дебютировал в сборной России и провёл на данный момент 4 игры.